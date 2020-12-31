Популярная украинская певица Катя Осадчая похвасталась роскошной фигурой, примеряв платье с разрезом и позируя с мужем Юрием Горбуновым

Как рассказывает Politeka, кадр был опубликован на странице в Instagram.

«С праздником! Пусть новый 2021 принесет только радость! В 2020 было много испытаний и пусть все это остается в году, который заканчивается. Будьте здоровы. Загадывайте желания в полночь и пусть они сбудутся», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Осадчая позирует с довольным Горбуновым на фоне новогодней елки и камина, который также приготовлен к празднику.

«Боже, лучшая пара просто», «и вас с праздником! Вы лучшие», «какая же вы красотка, вот это Юре повезло!», «какие вы довольные – просто идеальная пара», - пишут пользователи сети.

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Улыбающаяся и игривая Осадчая, с идеальной укладкой и нежным макияжем, позировала рядом с украшенной елочкой, в бликах огоньков (хотя, возможно, это "фильтр" такой).

Девушка кокетливао поставила одну руку на пояс и слегка наклонила голову.

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