Зірки українського шоу-бізнесу підвели підсумки 2020 року, що минає, і розповіли, які несподіванки він їм підготував

Відвертими публікаціями зірки ділилися в своїх Instagram.

Фотопідбірку відкриває легендарний виконавець Павло Зібров, який позував заради новорічного знімка в компанії своєї дочки і дружини.

Він побажав, щоб 2021 рік був наповнений яскравими фарбами і приємними подіями.

Настя Каменських розповіла, що готуватиме для гостей на Новий Рік. За словами зірки, в цю новорічну ніч їй захотілося приготувати всі ті страви, який готували ще наші мами і бабусі - оселедець під шубою, олів'є, салат з крабовими паличками, пюре з холодцем і хріном. Але вона не збирається відмовлятися і від страв мексиканської кухні.

Санта Дімопулос подякувала 2020 рік за те, що показав справжню цінність сім'ї, свободи, здоров'я і доброти.

"Я дуже щаслива і секрет в тому, що джерело світла знаходиться всередині кожного з нас. Ми-цілий окремий всесвіт", - зворушливо співачка підписала знімок у своєму мікроблозі.

2020 рік подарував хореографу та учасниці "Танців з зірками" Ілоні Гвоздьовій синочка.

"Ще один рік позаду, ми змогли його гідно прожити і попереду нас чекає маса пригод,Я тобі обіцяю.

Спасибі вам за те, що Ви зі мною", - написала зірка в Instagram і опублікувала сімейне відео.

Актриса і зірка "Кріпачки" Наталка Денисенко подякувала 2020 року за всілякі уроки і можливості.

Дівчина вирішила не розповідати публіці про свої досягнення і провали в 2020 році і просто зізналася, що любить життя.

"Дякую тобі рік, дякую вам, мої читачі, доглядачі, і передплатники, дуже приємно бути тут для вас, будьте щасливі дорогі мої. Обіймаю вас і вітаю", - підсумувала Наталка Денисенко в своєму Instagram.

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