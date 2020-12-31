Звезды украинского шоу-бизнеса подвели итоги уходящего 2020 года и рассказали, какие неожиданности он им преподнес

Откровенными публикациями звезды делились в своих Instagram.

Фотоподборку открывает легендарный исполнитель Павел Зибров, который позировал ради новогоднего снимка в компании своей дочери и жены.

Он пожелал, чтобы 2021 год был наполнен яркими красками и приятными событиями.

Настя Каменских рассказала, что будет готовить для гостей на Новый год. По словам звезды, в эту новогоднюю ночь ей захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном. Но она не собирается отказываться и от блюд мексиканской кухни.

Санта Димопулос поблагодарила 2020 год за то, что показал истинную ценность семьи, свободы, здоровья и доброты.

"Я очень счастлива и секрет в том, что источник света находится внутри каждого из нас. Мы – целая отдельная Вселенная", - трогательно певица подписала снимок в своем микроблоге.

2020 год подарил хореографу и участнице "Танців з зірками" Илоне Гвоздевой сыночка.

"Ещё один год позади,мы смогли его достойно прожить и впереди нас ждёт масса приключений,я тебе обещаю.

Спасибо вам за то,что вы со мной", - написала звезда в Instagram и опубликовала семейное видео.

Актриса и звезда "Крепостной" Наталка Денисенко поблагодарила 2020 год за всевозможные уроки и возможности.

Девушка решила не рассказывать публике о своих достижениях и провалах в 2020 году и просто призналась, что любит жизнь.

"Благодарю тебя год, благодарю вас, мои читатели, смотрители, и подписчики, очень приятно быть здесь для вас, будьте счастливы дорогие мои. Обнимаю вас и поздравляю", - подытожила Наталка Денисенко в своем Instagram.

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