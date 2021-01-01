Украинцам озвучили нюансы повышения пенсий в 2021 году, которое будет происходить в несколько этапов

Об этом в интервью журналистам рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Так, профильный министр ответила на вопрос собеседника о том, справедливая ли ситуация, когда пенсию на грани с монетарной бедностью получают около 80% льготников, а судьи, например, могут рассчитывать на ежемесячные 49 тысяч.

"У нас накопилось много перекосов и несправедливостей в пенсионной системе. И не только та, о которой вы упомянули. Например, некоторые пенсионные выплаты вообще не подпадают под индексацию... В течение нынешнего года проанализировали имеющиеся ресурсы, а также все группы пенсионеров, и помогали адресно самым пожилым пенсионерам, одиноким", - заявила Лазебная.

Она также отметила, что за 2020 год размер средней пенсии вырос с 3000 до 3400 гривен, и анонсировала, что повышение выплат в 2021 году будет происходить в пять этапов.

"...В начале года 4 миллиона пенсионеров получали пенсии меньше 2 тысяч гривен. В результате комплексной программы удалось для более 2,2 миллиона человек увеличить пенсии... На следующий год мы запланировали пять этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Надеемся, что экономическая ситуация не помешает нам выполнить этот график", - добавила министр в общении с журналистами.

Ранее мы уже подробно расписывали все пять этапов, в рамках которых будет происходить повышение пенсий.

Первый этап - с 1 января повысят украинцам в возрасте от 65 лет и при наличии полного страхового стажа - с 2100 до 2400 гривен.

Второй этап - на 500 гривен получат больше люди в возрасте от 80 лет при наличии страхового стажа (20/25 лет).

Третий этап - индексация пенсий в марте (около 11%). Четвертый - доплата по 400 гривен с июля 2021 года пенсионерам в возрасте от 75-80 лет при условии, если они получают ежемесячно менее 2500 гривен, и имеют необходимый стаж (20/25 лет).

Пятый этап - повышение минимальной пенсии в декабре до 1934 гривен.

Напомнить, в ПФУ сделали срочное предупреждение по выплатам

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