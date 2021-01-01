Українцям озвучили нюанси підвищення пенсій у 2021 році, яке відбуватиметься у кілька етапів

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Так, профільний міністр відповіла на запитання співрозмовника про те, чи справедлива ситуація, коли пенсію на межі з монетарною бідністю отримують близько 80% пільговиків, а судді, наприклад, можуть розраховувати на щомісячні 49 тисяч.

"У нас накопичилося багато перекосів і несправедливостей в пенсійній системі. І не тільки та, про яку ви згадали. Наприклад, деякі пенсійні виплати взагалі не підпадають під індексацію... Протягом нинішнього року проаналізували наявні ресурси, а також всі групи пенсіонерів, і допомагали адресно самим літнім пенсіонерам, одиноким", - заявила Лазебна.

Вона також зазначила, що за 2020 рік розмір середньої пенсії зріс з 3000 до 3400 гривень, і анонсувала, що підвищення виплат у 2021 році відбуватиметься у п'ять етапів.

"...На початку року 4 мільйони пенсіонерів отримували пенсії менше 2 тисяч гривень. В результаті комплексної програми вдалося для понад 2,2 мільйона чоловік збільшити пенсії... На наступний рік ми запланували п'ять етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Сподіваємося, що економічна ситуація не завадить нам виконати цей графік", - додала міністр у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми вже детально розписували всі п'ять етапів, в рамках яких буде відбуватися підвищення пенсій.

Перший етап - з 1 січня підвищать українцям віком від 65 років і за наявності повного страхового стажу - з 2100 до 2400 гривень.

Другий етап-на 500 гривень отримають більше люди віком від 80 років за наявності страхового стажу (20/25 років).

Третій етап-індексація пенсій у березні (близько 11%). Четвертий-доплата по 400 гривень з липня 2021 року пенсіонерам віком від 75-80 років за умови, якщо вони отримують щомісяця менше 2500 гривень, і мають необхідний стаж (20/25 років).

П'ятий етап-підвищення мінімальної пенсії в грудні до 1934 гривень.

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