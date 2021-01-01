Щаслива Софія Ротару зустріла Новий рік з усією ріднею

Як пише Politeka.net, в Instagram внучки Ротару Соні Євдокименко з'явилися сторіс зі святкування Нового року. На фото і відео була зображена вся зіркова сім'я знаменитої співачки. На свято зібралися син і невістка Ротару, а також її онук Анатолій і внучка Софія. Родичі із задоволенням позували для фото і виглядали щасливими.

Сама Софія Михайлівна теж виглядала щасливою. На одному з фото вона позувала зі своїм сином у новорічних ковпаках. Вони стояли біля святкової ялинки.

Як відомо, Софія Ротару дуже близька зі своєю сім'єю. Після смерті її чоловіка в 2002 році, артистка мала намір піти зі сцени, але син допоміг їй повернутися і став її музичним продюсером. У співачки дуже близькі стосунки з невісткою Світланою, а також двома онуками.

Раніше ми писали, що внучка Ротару заворожила сміливим образом. Красуня одягла білий костюм, під який не стала надягати нижню білизну. Соня забралася в глушину, де змогла відірватися по повній. Щоб зробити знімок ще гарячіше, красуня взяла в рот квітку. Образ починаючої співачки вийшов вельми гарячим.

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