Скандинавська модель Хільде Осланд, яку прозвали найкрасивішою жінкою світу, показала фігуру під час вагітності

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з курорту, на якому проводить час в цікавому положенні. Вона вийшла на засклений балкон в короткому червоному топіку на блискавці і обтягуючих синіх джинсах. Дівчина зібрала розпатлане волосся в пучок, зав'язавши їх різнобарвною хусткою.

Хільде Осланд покрасувалася на тлі морського пейзажу, ніжно обхопивши свій животик руками на одному з фото. На наступному знімку модель повернулася до камери спиною, продемонструвавши свої пружні сідниці, вона обернулася через плече зі щасливою посмішкою і показала, що вже передчуває радість материнства.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд красуні з різних ракурсів і залишили багато приємних коментарів:

"Дивно🌟"; "Ви обидва як і раніше виглядаєте ідеально😘 😍 💕"; "виглядає так воістину приголомшливо";" ти прекрасно виглядаєш😍 😘"; "абсолютно чудова жінка і така приваблива";" ти чудова, крихта";" просто більше для любові. Ти виглядаєш чудово"; "Прикольно одяглася 😁"; "Сподіваюся, все в порядку, Хільді, ти виглядаєш приголомшливо, дорога 👌👌"; "Ти завжди мила 👍👍👍 З днем народження 💖💖💖 Ти такий милий 😘😘😘"; "Ти гарно виглядаєш зі всіх сторін 😍😍😍"; "ти світишся ... ❤ ️ ❤ ️ "; "Хільді, дорога, світло на твоєму обличчі сяє яскравіше, ніж будь-коли, дорога"; "дуже сексуальна і дуже гаряча бомба".

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