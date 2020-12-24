Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя в горячем виде
На фото красотка позирует в платье с декольте и большим разрезом на ноге. Модель дополнила образ босоножками на большом каблуке, а волосы оставила распущенными, украсив их цветочком. Девушка стояла у двери, развернувшись боком к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень прекрасная", "Люблю это", "Такая красивая, красивая картинка", "Ты прекрасно выглядишь в этом платье", "Великолепная с головы до пят", "С Рождеством тебя, семья", "Не поленитесь пойти в спортзал. Попробуй увидеть эту девушку", "Боже, полностью телесные цели! Такая сильная, но женственная", "Запредельно красивая", "Вот что я называю идеальной женщиной", "Не становится лучше", "Ты похожа на ангела", "вы действительно действительно сенсационная идеальная женщина", "Ножки богини".
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Для удачного кадра Хильде опустилась на пол, согнув ноги в коленях и приблизившись к зеркалу. Светлые локоны без укладки и легкий макияж идеально дополнили ей образ на фото:
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