Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя перед зеркалом

На фото Хильде позирует в нижнем белье перед зеркалом. Красотка развернулась в профиль и хвасталась животиком, который успел увеличиться. Девушка также не стала скрывать и бюст, который стал заметно больше. Осланд снимала себя на телефон, закрыв лицо им. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Аж сердце прихватило, красивая кукла".

Сообщалось, что известная модель Хильде Осланд покорила ангельской внешностью в купальнике.

В этот раз Хильде предстала в джинсовом комбинезоне, который она слегка приспустила, приоткрыв виды на формы в голубом купальнике.

Осланд сверкнула бюстом в голубом купальнике на завязках. Из выреза показалась пышная грудь, что придавало образу еще больше пикантности.

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На свежем снимке Хильде Осланд запечатлена в обтягивающем спортивном костюме из штанов с высокой таллией и короткого топа. Одежда подчеркнула как соблазнительный бюст модели, так и ее выступающий животик.

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