Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, поделилась стильным образом для дома

В аккаунте звезды в социальной сети Инстаграм можно найти множество фото, выполненных в одном и том же стиле. Так как Хильде нравится проводить время дома, девушка устраивает рекламную фотосъемку именно там.

Осланд всегда позирует в комнате светлых тонов перед зеркалом и умиляет видом даже в довольно открытом бикини. Все благодаря ее солнечной улыбке и светлым, выбеленным волосам. В красном белье с кружевами Хильде выглядела очень соблазнительно, а ее внешний вид в целом пришелся поклонникам по душе из-за стройной фигуры знаменитости.

Девушка надела также подтяжки для чулок, а еще завершила образ небольшим красным цветком на голове.

В сети не устояли:

«У кого-то выходные в начале недели😘; вы такая юная и прекрасная❤️❤️; Я бы рискнул всем 🤤 ради такой женщины; почему бы вам не завершить этот огонь🔥; Хуаааа ... Привет, принцесса ...; Памела андерсон в молодости; Самая красивая девушка в мире; Ты ангел, но внутри ты видишь, что ты дьявол; счастья нам дарит😉; Вкуснятина».

Чаще всего при этом девушка рекламирует одежду дома, делая селфи в спальне перед зеркалом, что стало своеобразной изюминкой образов Хильде. В этот раз она позировала в стильном купальнике с пикантными вырезами по бокам и до самого бюста, а также с глубоким декольте.

Для удачного кадра Хильде опустилась на пол, согнув ноги в коленях и приблизившись к зеркалу. Светлые локоны без укладки и легкий макияж идеально дополнили ей образ на фото.

Напомним, самая красивая женщина мира искусила образом в алом бикини с вырезом

А еще Politeka писала, что самая красивая женщина мира посветила пикантными местами, оставшись без штанов

Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина мира подчеркнула роскошный бюст красным топом