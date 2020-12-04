Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя и рассказала о днях

На фото Хильде позирует в красном топе и штанах. Звезда стояла на дорожке, а волосы собрала в узел. Красотка показала себя со всех сторон и можно заметить, что и так маленький топ еще и задран. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на аккаунт девушки в социальных сетях.

"Летние деньки", - написала Хильде.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Беременность еще никогда не выглядела так хорошо", "Ты сияешь", "видеть твою аккуратную шишку так красиво, потрясающая мамочка", "Хочу поздравить и особенно вашего приятеля. Мужчина сорвал джекпот!", "Вы светитесь еще больше, чем когда-либо", "Поздравляю ....... сколько месяцев сейчас", "Маленькая шишка заставляет вас светиться, как королева, которой вы являетесь", "Лучшее творение Бога".

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Хильде Осланд надела короткий светлый топ с большими прозрачными рукавами.

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