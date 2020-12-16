Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, решила примерить белье прямо перед зеркалом

Стройная модель начала свою карьеру несколько лет назад, после того, как ушла из фирмы, где начала работать экономистом. Поняв, что хочет большего и даже прославиться, девушка отправилась на песенный конкурс, благодаря которому прославилась на всю страну и даже получила оглушительную победу.

Теперь Хильде занимается рекламными фотосессиями белья и спортивных костюмов, которые примеряет перед зеркалом и с легкостью показывает лишнее.

В этот раз девушка надела черные кружева с вышивкой из цветов на самых пикантных местах. Черная ткань в сочетании с маленькими красными цветами смотрелась очень соблазнительно, ведь образ модели дополнили также аккуратные подвязки, но без чулков.

«Боже мой! Так прекрасна; Хорошо ❤️; Самая невероятная модель нижнего белья на свете; ️❤️красивая; Ты смотришь на себя ... мило .. нет. Белла .no.bellisimaaaaaa👏👏👏..привет, принцесса, я люблю тебя .. ♥ ♥ ♥ ️ ♥ ️; Вне контроля; Почему ты никогда не носишь чулки?; Люблю видеть обнаженное тело; одетая только в красивое нижнее белье на свое драгоценное и идеальное тело!; Это должно быть незаконным соблазном».

Мы также писали, что девушка рекламирует спортивную одежду и белье уже довольно долго, поэтому количество поклонников Осланд растет каждый день. Сама старается вести профиль в Инстаграм для общения с аудиторией и ведения блога о своей жизни.

Чаще всего при этом девушка рекламирует одежду дома, делая селфи в спальне перед зеркалом, что стало своеобразной изюминкой образов Хильде. В этот раз она позировала в стильном купальнике с пикантными вырезами по бокам и до самого бюста, а также с глубоким декольте.

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