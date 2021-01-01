Скандинавская модель Хильде Осланд, которую прозвали самой красивой женщиной мира, показала фигуру во время беременности

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото с курорта, на котором проводит время в интересном положении. Она вышла на застекленный балкон в коротком красном топике на молнии и обтягивающих синих джинсах. Девушка собрала растрепанные волосы в пучок, завязав их разноцветным платком.

Хильде Осланд покрасовалась на фоне морского пейзажа, нежно обхватив свой животик руками на одном из фото. На следующем снимке модель повернулась к камере спиной, продемонстрировав свои упругие ягодицы, она обернулась через плечо со счастливой улыбкой и показала, что уже предвкушает радость материнства.

Пользователи соцсети оценили внешний вид красавицы с разных ракурсов и оставили много приятных комментариев:

"Удивительно🌟"; "Вы оба по-прежнему выглядите идеально 😘😍💕"; "Выглядит так поистине потрясающе"; "Ты прекрасно выглядишь 😍😘"; "Абсолютно великолепная женщина и такая привлекательная"; "Ты великолепная, крошка"; "Просто больше для любви. Ты выглядишь прекрасно"; "Прикольно оделась 😁"; "Надеюсь, все в порядке, Хильди, ты выглядишь потрясающе, дорогая 👌👌"; "Ты всегда милая 👍👍👍 С днем ​​рождения 💖💖💖 Ты такой милый 😘😘😘"; "Ты выглядишь красиво со всех сторон 😍😍😍"; "ты светишься ... ❤️❤️"; "Хильди, дорогая, свет на твоем лице сияет ярче, чем когда-либо, дорогая"; "Очень сексуальная и очень горячая бомба".

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