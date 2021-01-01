Телеведуча Катя Осадча порадувала фанатів своїм новорічним образом

Свіжі знімки ведуча шоу "Світське життя" опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Заради фотографій Катя Осадча приміряла розкішну чорну сукню, декольте на якій зроблено з блискучих намистин.

На знімках чудова Катя Осадча спершу сіла на маленьку лавочку, акцентуючи увагу фотографа на своїх довгих ногах.

Пізніше в кадрі ведуча "Світського життя", злегка розсунувши ніжки, засвітилася в обнімку з чоловіком Юрієм Горбуновим.

"2021 у нас на тебе великі плани! Всім гарного року і втілення всього, що на бажали цієї ночі!!! 1 січня День ледачий, а у вас?",- запитала Катя Осадча у своїх шанувальників.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони засипали зірку лайками і захопленими коментарями.

"Які ви хороші", " З Новим роком. Любові, щастя і благополуччя вашій родині"," ви прекрасні, Щасливого нового року", " і Вас з Новим роком!! Нехай реалізуються всі плани і мрії!! трохи попрацювали і тепер можна відпочити", "щастя вашій родині", - написали вони під знімками.

Раніше ми розповідали, що Катю Осадчу запідозрили в новій вагітності.

На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.

А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських - багато хто запідозрив, що телеведуча чекає третю дитину, адже співачка тримала руку на животі телеведучої.

Нагадаємо, що Осадча видала незвичайну таємницю Горбунова

Як повідомляла Politeka, у щасливої Осадчої помітили кругленький животик, що приховує Горбунів

Також Politeka писала, що щаслива Осадча в сукні з екстремальним вирізом змусила милуватися собою