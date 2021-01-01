Телеведуча Катя Осадча порадувала фанатів своїм новорічним образом
Свіжі знімки ведуча шоу "Світське життя" опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
Заради фотографій Катя Осадча приміряла розкішну чорну сукню, декольте на якій зроблено з блискучих намистин.
На знімках чудова Катя Осадча спершу сіла на маленьку лавочку, акцентуючи увагу фотографа на своїх довгих ногах.
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Пізніше в кадрі ведуча "Світського життя", злегка розсунувши ніжки, засвітилася в обнімку з чоловіком Юрієм Горбуновим.
"2021 у нас на тебе великі плани! Всім гарного року і втілення всього, що на бажали цієї ночі!!! 1 січня День ледачий, а у вас?",- запитала Катя Осадча у своїх шанувальників.
Публікація сподобалася шанувальникам і вони засипали зірку лайками і захопленими коментарями.
"Які ви хороші", " З Новим роком. Любові, щастя і благополуччя вашій родині"," ви прекрасні, Щасливого нового року", " і Вас з Новим роком!! Нехай реалізуються всі плани і мрії!! трохи попрацювали і тепер можна відпочити", "щастя вашій родині", - написали вони під знімками.
Раніше ми розповідали, що Катю Осадчу запідозрили в новій вагітності.
На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.
А ось увагу українців привернула поза, в якій знаходилися Катя Осадча і Настя Каменських - багато хто запідозрив, що телеведуча чекає третю дитину, адже співачка тримала руку на животі телеведучої.
Нагадаємо, що Осадча видала незвичайну таємницю Горбунова
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