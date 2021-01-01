Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко подвівіла новим образом

Знімок з'явився у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений життю російської актриси.

Так, Тетяна Кравченко з'явилася перед шанувальниками в ошатному кожусі, під яким виднілася вишиванка.

Новорічний образ зірка серіалу "Свати" доповнила кокошником і частуваннями, які були на підносі.

"З новим 2021 роком! Будьте щасливі!",- йдеться у підписі до нового знімка Тетяни Кравченко.

Таке перевтілення припало до душі полонникам серіалу "Свати" і вони засипали Валюху схвальними коментарями і десятками лайків.

"Щастя Вам в новому році, удачі, нехай збуваються всі мрії"," з Новим роком Тетяна, ви дуже хороша актриса, здоров'я вам і всього самого хорошого", " Тетяна з Новим роком вас. Найміцнішого здоров'я Вам, радості, веселощів.Від вас тільки один позитив.Кожен день дивлюся Свати і напевно цей серіал мені ніколи не набридне.Коли до онуків приїжджаю, вони мені, бабуся зробити тобі Валюху.А я сміюся. Будьте щасливі"," яка ви красива", " З Новим роком Танечка! Всього найкращого Вам і всім Вашим!", "З Новим роком! Нехай Новий Рік щастя радість нам несе!",- написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Тетяну Кравченко розкритикували за відсутність косметики.

На фотографії у Кравченка біляве волосся і зовсім немає макіяжу. Фолловери оцінили натуральний вигляд актриси і відзначили, що світлий колір волосся їй дуже йде.

Правда, деякі все ж вважають, що з темним волоссям актрисі краще.

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