Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удвивила новым образом

Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен жизни российской актрисы.

Так, Татьяна Кравченко появилась перед поклонниками в нарядном кожухе, под которым виднелась вышиванка.

Новогодний образ звезда сериала "Сваты" дополнила кокошником и угощениями, которые были на подносе.

"С новым 2021 годом! Будьте счастливы!", - говорится в подписи к новому снимку Татьяны Кравченко.

Такое перевоплощение пришлось по душе полонникам сериала "Сваты" и они засыпали Валюху лестными комментариями и десятками лайков.

"Счастья Вам в новом году, удачи, пусть сбываются все мечты", "С новым годом Татьяна, вы очень хорошая актриса, здоровья вам и всего самого хорошего", "Татьяна с Новым Годом вас. Самого крепкого здоровья Вам,радости, веселья.От вас только один позитив.Каждый день смотрю Сваты и наверно этот сериал мне никогда не надоест.Когда к внукам приезжаю, они мне, бабуля сделать тебе Валюху.А я смеюсь. Будьте счастливы", "Какая вы красивая", "С Новым годом Танечка! Всего самого хорошего Вам и всем Вашим!", "С новым годом! Пусть новый год счастье радость нам несет!", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Татьяну Кравченко раскритиковали за отсутствие косметики.

На фотографии у Кравченко белокурые волосы и совсем нет макияжа. Фолловеры оценили натуральный вид актрисы и отметили, что светлый цвет волос ей очень идет.

Правда, некоторые все же считают, что с темными волосами актрисе лучше.

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