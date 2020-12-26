Все заинтригованы кто это?

Актрису Татьяну Кравченко, сыгравшую Валю Будько в сериале "Сваты" застукали с молодым мужчиной

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 67-летней звезды в Инстаграм опубликовано новое фото, на котором актриса целуется с неизвестным мужчиной в красной одежде.

Сама Краченко была одета по-зимнему: в куртке с мехом, в головном уборе и желтых очках.

Камеры подловили их в тот момент, когда парочка прильнула друг друга и застыла в поцелуе.

«Будьте счастливы и любимы», - подписали авторы фан-страницы.

За 2 минуты снимок понравился сотни человек. В комментарии пришла российская певица Алла Пугачева, которая написала: «Ах какая пара».

Обратим внимание, что публикация провисела всего 2 минуты, затем ее удалили по непонятным причинам.

Ранее мы сообщали, в Сети активно обсуждают Кравченко в образе лыжницы. Звезда была в спортивных красных штанах и кофте, зеленой жилетке и вязаной синей шапке с помпоном. В руках Татьяна Эдуардовна держала лыжные палки.

Судя по заднему фону, она находилась в заснеженном лесу, и немного обескуражила растерянным видом.

"Вместо тысячи слов ❤️", - написали авторы поста.

"💐💐💐 красавица", "Отлично!Молодец!👍👍👍🌹🌲💋", "Я просто восхищаюсь этой актрисой и этой женщиной!!! 👍", "Это где же столько снега? ❤️", "Супер!", "Очень рада за Вас,Татьяна! Свежий воздух это то что надо)!+🔥😍👏", - прокомментировали снимок фанаты.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.