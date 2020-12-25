Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валю Будько в сериале "Сваты", приятно удивила публику

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 67-летней звезды в Инстаграм опубликовано новое фото, на котором актриса предстала в ярком образе.

Татьяна, полюбившаяся многим по роли неунывающей и прямолинейной Валюхи, была в пушистом шарфе-платке фиолетового цвета и черной куртке. В руках актриса держала букет цветов. В глаза сразу же бросается ее яркий макияж: подведенные глазки, румяные щеки и алые губы - так и сверкает моложавым видом.

Актриса одарила фанатов искренней улыбкой.

"С наступающим Новым годом! ❤️🙏🏼", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Танюша Вы прекрасны. Здоровья и всех благ Вам. С наступающим новым годом"

"Взаимно, наша красавица!🍷🍷"

"Очень красивая женщина и любимая актриса!!!"

"Танюша, щечки-яблочки!! Неповторимая!"

"Я вами восхищаюсь, вы така хорошенькая"

Ранее мы сообщали, в Сети активно обсуждают Кравченко в образе лыжницы. Звезда была в спортивных красных штанах и кофте, зеленой жилетке и вязаной синей шапке с помпоном. В руках Татьяна Эдуардовна держала лыжные палки.

Судя по заднему фону, она находилась в заснеженном лесу, и немного обескуражила растерянным видом.

"Вместо тысячи слов ❤️", - написали авторы поста.

"💐💐💐 красавица", "Отлично!Молодец!👍👍👍🌹🌲💋", "Я просто восхищаюсь этой актрисой и этой женщиной!!! 👍", "Это где же столько снега? ❤️", "Супер!", "Очень рада за Вас,Татьяна! Свежий воздух это то что надо)!+🔥😍👏", - прокомментировали снимок фанаты.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.