Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валю Будько в сериале "Сваты", приятно удивила публику
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 67-летней звезды в Инстаграм опубликовано новое фото, на котором актриса предстала в ярком образе.
Татьяна, полюбившаяся многим по роли неунывающей и прямолинейной Валюхи, была в пушистом шарфе-платке фиолетового цвета и черной куртке. В руках актриса держала букет цветов. В глаза сразу же бросается ее яркий макияж: подведенные глазки, румяные щеки и алые губы - так и сверкает моложавым видом.
Актриса одарила фанатов искренней улыбкой.
"С наступающим Новым годом! ❤️🙏🏼", - подписано фото.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Танюша Вы прекрасны. Здоровья и всех благ Вам. С наступающим новым годом"
"Взаимно, наша красавица!🍷🍷"
"Очень красивая женщина и любимая актриса!!!"
"Танюша, щечки-яблочки!! Неповторимая!"
"Я вами восхищаюсь, вы така хорошенькая"
Ранее мы сообщали, в Сети активно обсуждают Кравченко в образе лыжницы. Звезда была в спортивных красных штанах и кофте, зеленой жилетке и вязаной синей шапке с помпоном. В руках Татьяна Эдуардовна держала лыжные палки.
Судя по заднему фону, она находилась в заснеженном лесу, и немного обескуражила растерянным видом.
"Вместо тысячи слов ❤️", - написали авторы поста.
"💐💐💐 красавица", "Отлично!Молодец!👍👍👍🌹🌲💋", "Я просто восхищаюсь этой актрисой и этой женщиной!!! 👍", "Это где же столько снега? ❤️", "Супер!", "Очень рада за Вас,Татьяна! Свежий воздух это то что надо)!+🔥😍👏", - прокомментировали снимок фанаты.
Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.
А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.
Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.