Відома російська актриса, зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова здивувала новорічним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, яке викликало змішані емоції. Актриса була одягнена в коротеньку блискучу сукню з дуже глибоким вирізом на спині. На ногах у неї були шкарпетки, поверх яких вона одягла туфлі. Сукня ідеально сіла по фігурці Ходченкової, зробивши акцент на її тонкій талії і струнких ніжках.

Особливу увагу привернула рожева перука, яку Світлана вирішила приміряти, а також дивна непристойна поза, яку актриса зайняла заради фото. Ходченкова присіла біля ялинки, виставивши вперед руки і одну ніжку. Виглядала вона одночасно дивно, але оригінально і незвично. Підписувати фото актриса не стала, залишивши лише позначку 2021.

Як відомо, 37-річна Світлана Ходченкова є однією з найбільш затребуваних російських актрис. Крім цього, вона знімалася в багатьох фільмах виробництва "Квартал 95".

Раніше ми писали, що Ходченкова показала себе в новому образі, який був втілений в життя для обкладинки журналу. На знімку актриса позувала з елегантною короткою зачіскою і красивим макіяжем. Зірка зізналася, що малює собі стрілки самостійно.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова підкорила до непристойності розкішним образом: "справжня спокуса".

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