Известная российская актриса, звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова удивила новогодним образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, которое вызвало смешанные эмоции. Актриса была одета в коротенькое блестящее платье с очень глубоким вырезом на спине. На ногах у нее были носочки, поверх которых она надела туфли. Платье идеально село по фигурке Ходченковой, сделав акцент на ее тонкой талии и стройных ножках.

Особое внимание привлек розовый парик, который Светлана решила примерить, а также странная неприличная поза, которую актриса заняла ради фото. Ходченкова присела возле елочки, выставив вперед руки и одну ножку. Выглядела она одновременно странно, но оригинально и необычно. Подписывать фото актриса не стала, оставив лишь отметку 2021.

Как известно, 37-летняя Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных российских актрис. Кроме этого, она снималась во многих фильмах производства «Квартал 95».

Ранее мы писали, что Ходченкова показала себя в новом образе, который был воплощен в жизнь для обложки журнала. На снимке актриса позировала с элегантной короткой прической и красивым макияжем. Звезда призналась, что рисует себе стрелки самостоятельно.

Напомним, что Светлана Ходченкова покорила до неприличия роскошным образом: "Настоящий соблазн".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова разделась ради пикантных кадров в кровати: "Что за мужичьё в углу?".

Также Politeka писала, что растрепанная Светлана Ходченкова внезапно испугала внешним видом: "Страшновато, но...".