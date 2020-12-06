Чоловіків, які закохалися в неї, можна зрозуміти

Популярна російська актриса Світлана Ходченкова, яка запам'яталася багатьом своїми ролями у фільмах студії "Квартал 95", показала себе в спокусливому чорному міні

Відома красуня поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото актриса позує в гримерці в стильному образі. Так, зірка приміряла на себе зимовий варіант маленької чорної сукні. Тепле вовняне міні в обтяжку з блискучими деталями виглядає дуже стильно і елегантно, дозволяючи Ходченковой подражнити шанувальників стрункими ніжками, не виходячи з образи впевненою в собі і трохи суворої дами.

Доповнили образ зірки великі сережки-кільця і волосся, затягнуті в тугий хвіст.

Актриса спокусливо позує, сидячи біля великого дзеркала спиною до спини зі своїм відображенням.

Шанувальники Ходченкової бурхливо відреагували на її пост.

"Просто непристойно хороша!", "Хоч я і жінка, а чоловіків зрозуміти можу: Ви-справжня спокуса", "Шикарна", "Прочитала сьогодні, що за опитуванням росіяни вибрали Вас головною актрисою десятиліття, і з великим відривом-вітаю! Заслужено! Правда що, приголомшливо красива жінка. Ще й дуже талановита", "Будь моєю дружиною!", "Голубушка, як хороша!", "Світлана, ви прекрасна", "з великим задоволенням дивлюся фільми з вашою участю!",- пишуть люди.

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