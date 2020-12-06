Популярная российская актриса Светлана Ходченкова, которая запомнилась многим своими ролями в фильмах студии «Квартал 95», показала себя в соблазнительном черном мини

Известная красотка поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото актриса позирует в гримерке в стильном образе. Так, звезда примерила на себя зимний вариант маленького черного платья. Теплое шерстяное мини в обтяжку с блестящими деталями выглядит очень стильно и элегантно, позволяя Ходченковой подразнить поклонников стройными ножками, не выходя из образы уверенной в себе и немного строгой дамы.

Дополнили образ звезды крупные серьги-кольца и волосы, затянутые в тугой хвост.

Актриса соблазнительно позирует, сидя возле большого зеркала спиной к спине со своим отражением.

Поклонники Ходченковой бурно отреагировали на ее пост.

«Просто неприлично хороша!», «Хоть я и женщина, а мужчин понять могу: Вы - настоящий соблазн», «Шикарна», «Прочитала сегодня, что по опросу россияне выбрали Вас главной актрисой десятилетия, и с большим отрывом- поздравляю! Заслуженно! Правда что, потрясающе красивая женщина. Ещё и очень талантливая», «Будь моей женой!», «Голубушка, как хороша!», «Светлана, вы прекрасна», «С большим удовольствием смотрю фильмы с Вашим участием!», - пишут люди.

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