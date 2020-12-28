Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

На фото Світлана лежала в ліжку зовсім без одягу, прикрившись ковдрою. Поруч можна побачити скинуте плаття. Зірку зняли в відображення дзеркала, яке було складено з квадратів. Знімок вийшов кумедним і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цікаво" ," і натовп в спальні, він, скільки ніг"," Красиво лежите"," кубізм, Пікассо"," Красиво лежите", " шикарна Світлана на шикарному ложі...", "Ван Гог або нові рішення Малевича-дзеркальний квадро-квадрат", " навіщо стільки чоловіків в спальні без взуття??? З Різдвом!!", "Привіт всім, класне дзеркало, встаєш вранці бачиш все навколо" ," всього хорошого в Новому році", "От би поруч полежати«,» говорила "роботу працюєш", а сама....", "Що за хлопи в кутку?".

Ми повідомляли, що відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", поділилася ефектним фото в сукні з оголеними плечима.

Так, на сторінці артистки з'явилася фотографія, яку Ходченкова супроводила хештегом "на домашньому", проте знімок явно не схожий на стандартне Домашнє фото.

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