Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото Светлана лежала в кровати совсем без одежды, прикрывшись одеялом. Рядом можно увидеть сброшенное платье. Звезду сняли в отражение зеркала, которое было составлено из квадратов. Снимок получился забавным и увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Интересно", "И толпа в спальне, он, сколько ног", "Красиво лежите", "Кубизм, Пикассо", "Красиво лежите", "Шикарная Светлана на шикарном ложе...", "Ван Гог или новые решения Малевича - зеркальный квадро-квадрат", "Зачем столько мужчин в спальне без обуви??? С Рождеством!!", "привет всем, классное зеркало, встаешь по утрам видишь все вокруг", "Всего хорошего в Новом году", "Вот бы рядом полежать", "говорила «работу работаешь», а сама....", "Что за мужичьё в углу?".

Мы сообщали, что известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", поделилась эффектным фото в платье с обнаженными плечами.

Так, на странице артистки появилась фотография, которую Ходченкова сопроводила хэштегом "на домашнем", однако снимок явно не похож на стандартное домашнее фото.

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