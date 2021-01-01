Відомий російський шоумен Максим Галкін показав, як вони з дружиною Аллою Пугачовою святкували Новий рік у великій компанії сім'ї та друзів

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на сторінці Галкіна у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Галкін розмістив фото, на якому весела та велика компанія святкує Новий рік у Галкіна та Пугачової вдома. Всі гості розмістились на сходах шикарного будинку зіркової пари. На святі були присутні самі Галкін та Пугачова, їхні діти, друзі та родичі. Серед гостей також був відомий російський дизайнер Валентин Юдашкін.

Галкін привітав своїх фоловерів з Новим роком і побажав всього найкращого у 2021.

"З Новим Роком, дорогі підписники! Сяйте в 2021, діліться своєю радістю, бережіть себе і своїх рідних! Спасибі, що ми разом! Ура!" - йдеться в повідомленні російського шоумена.

В коментарях Галкіна також привітали з Новим роком і зазначили, що Алла Пугачова на святі була дуже гарною.

"Алла Борисівна прям найгарніша", "І вас вітаємо", "З Новим роком! Щастя і здоров'я вашій родині", "Алла Борисівна, ви така красуня неймовірна", "З Новим роком! Добра, миру, здоров'я в новому році!", "Вітаємо всю вашу родину зі святом", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

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