Примадонна Алла Пугачова готує серйозний сюрприз своїм шанувальникам

Долю зірку шоу-бізнесу спробувала передбачити астролог Афіна Март, пишуть День.

За її словами, 2020 рік Алла Пугачова перенесла досить спокійно, позначилася висока опірність до негативних факторів у житті, та й матеріальна сторона життя зараз досить благополучна.

Що стосується 2021 року, то він покладе кінець самітницького життя Примадонни.

Афіна Март передбачила, що у Алли Пугачової в новому році також можуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям.

"Голос може втратити: той же Плутон тисне руйнівним аспектом на Меркурій, а потім і на сонце. Проблеми зі здоров'ям очевидні. У зоні небезпеки голова, серцево-судинна система і хребет. Але, не будемо про сумне", - попередила астролог.

Крім цього, Афіна Март передбачила можливе поповнення в родині Алли Пугачової.

"Швидше за все, це поява онуків (правнуків). Хочеться вірити, що і творчістю порадує Примадонна. Не сольним концертом, звичайно, нечасто, але на сцені ми її побачимо", - додала вона.

Підсумовуючи, Афіна Март заявила, що в 2021 році Алла Пугачова може зважитися на новий проект, а успіх йому забезпечать Плутон у Леві і Марс.

Раніше ми розповідали, як Алла Пугачова влаштувала спекотні Танці з подругами, а все зняв її чоловік Максим Галкін.

За словами шоумена, в новорічну ніч Алла Пугачова під пісню "бачили ніч, гуляли всю ніч до ранку" запалювала з Ідою Достман, Мариною Юдашкіною, Наталією Галкіною і Юлією Проскуряковою.

Більш того, на відеоролику видно, як під час танців Алла Пугачова задирала свою білу спідницю.

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