Телеведуча Катя Осадча показала цікаве новорічне фото з Дідом Морозом

Так, 37-річна теледива і дружина Юрія Горбунова, вирішила продемонструвати своїм шанувальникам, як виглядала в дитинстві. І для цього вона розмістила знімок, зроблений в далекому 1989 році під час новорічного ранку в дитячому садку.

Архівною фотографією ведуча "Світського життя" поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

« Всі були сніжинками, а я лисичкою 😆 😆» ,- підписала Осадча.

У кадрі 6-річна Катя позує в помаранчевому костюмі, в білих гольфах і з посмішкою на обличчі біля Діда Мороза і новорічної ялинки.

Фолловери із захопленням взялися коментувати фото, зазначивши, що вже з раннього дитинства Осадча була довгоногою.

"Катя, ти і в дитинстві була довгоногою красунею😗", А де капелюх? Ти завжди красуня💯 ", пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Катя Осадча порадувала фанатів своїм новорічним образом.

Заради фотографій вона приміряла розкішне чорне плаття, декольте на якому зроблено з блискучих намистин.

На знімках чудова Катя Осадча спершу сіла на маленьку лавочку, акцентуючи увагу фотографа на своїх довгих ногах.

Пізніше в кадрі ведуча "Світського життя", злегка розсунувши ніжки, засвітилася в обнімку з чоловіком Юрієм Горбуновим.

"2021 у нас на тебе великі плани! Всім гарного року і втілення всього, що нажелали цієї ночі!!! 1 січня День ледачий, а у вас?",- запитала Катя Осадча у своїх шанувальників.

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