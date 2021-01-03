Катя Осадча та Юрій Горбунов прогулялися святковим Києвом разом із синочком Іваном

Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча і Юрій Горбунов намагаються в будь-який час року активно проводити дозвілля, щоб не дати занудьгувати синочку Івану. Так, зіркова сім'я вибралася в центр Києва, ближче до новорічних ялинок з різнокольоровими вогнями і атракціону.

Телеведуча поділилася в Instagram найяскравішими моментами вечірньої прогулянки.

На кадрах можна побачити усміхнену телеведучу, яка робить селфі, катаючись на каруселі, де навіть дорослі можуть відчути себе дітьми.

"Ви давно каталися на каруселях? Я вже втретє за останній тиждень", - зізналася Осадча в підписі до знімка.

Для прогулянки ведуча обрала комфортний одяг. Вона приміряла сіро-зелене пальто, бежеву шапку і зав'язала на шиї шарф, який додав її образу затишку. На обличчя вона нанесла легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу.

Також Осадча зняла на камеру, як Ваня катається на дитячому мотоциклі. Хлопчик розташувався на байку. А тато стоїть поруч, контролюючи, щоб їзда була безпечною. Тим часом зіркова мама зробила селфі на пам'ять майбутнього мотоцикліста. На кадрах сім'я вийшла, яскравою і позитивною, аж настрій піднявся.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під відповідними позитивними і яскравими знімками, адже їх Осадча засвітила в своєму Instagram-Stories.

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