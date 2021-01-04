Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

Як відомо, пишногруда південнокорейська модель і діджейка Кім Лі обожнює виставляти в соцмережах Відверті і пікантні кадри.

Цього разу на фото Кім позувала в боді з вирізами. Красуня не одягла білизну, а образ доповнила босоніжками. Дівчина перебувала на дивані, де спокусливо вигнулася, показуючи ефектну п'яту точку. Волосся у моделі залишилися розпущеним, за які красуня взялася руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кім Лі-все, що вам потрібно знати про азіатську Кайлі Дженнер", - написано над фото.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, адже красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Краща Барбі, ідеальні вигини".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі вирішила влаштувати фотосесію у ванній.

На чорно-білому кадрі Кім влаштувала сеанс спокушання прямо у ванній. Дівчина була одягнена лише в мокру сорочку, а завдяки тому, що все зайве було приховано, фото вийшло вельми інтригуючим:

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