Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
Як відомо, пишногруда південнокорейська модель і діджейка Кім Лі обожнює виставляти в соцмережах Відверті і пікантні кадри.
Цього разу на фото Кім позувала в боді з вирізами. Красуня не одягла білизну, а образ доповнила босоніжками. Дівчина перебувала на дивані, де спокусливо вигнулася, показуючи ефектну п'яту точку. Волосся у моделі залишилися розпущеним, за які красуня взялася руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Кім Лі-все, що вам потрібно знати про азіатську Кайлі Дженнер", - написано над фото.
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Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, адже красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Краща Барбі, ідеальні вигини".
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі вирішила влаштувати фотосесію у ванній.
На чорно-білому кадрі Кім влаштувала сеанс спокушання прямо у ванній. Дівчина була одягнена лише в мокру сорочку, а завдяки тому, що все зайве було приховано, фото вийшло вельми інтригуючим:
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