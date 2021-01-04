Известная модель и диджей Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе

Как известно, пышногрудая южнокорейская модель и диджейка Ким Ли обожает выставлять в соцсетях откровенные и пикантные кадры.

В этот раз на фото Ким позировала в боди с вырезами. Красотка не надела белье, а образ дополнила босоножками. Девушка находилась на диване, где соблазнительно выгнулась, показывая эффектную пятую точку. Волосы у модели остались распущенными, за которые красотка взялась руками. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на аккаунт девушки в социальных сетях.

"Ким Ли -все, что вам нужно знать об азиатской Кайли Дженнер", - написано над фото.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, ведь красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет, но так и хочется добавить: "Лучшая Барби, идеальные изгибы".

Сообщалось, что популярная корейская модель и диджей Ким Ли решила устроить фотосессию в ванной.

На черно-белом кадре Ким устроила сеанс соблазнения прямо в ванной комнате. Девушка была одета лишь в мокрую рубашку, а благодаря тому, что все лишнее было скрыто, фото получилось весьма интригующим:

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