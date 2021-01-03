У 2021 році деяких українців змусять платити додатковий податок на житло

Як повідомляє Politeka.net, стаття №266 Податкового кодексу України передбачає доплату в розмірі 25 тисяч гривень. Таку суму повинні передати до бюджету власники квартир площею від 300 квадратних метрів і будинків від 500 квадратних метрів. Такий внесок робиться додатково до загального податку на нерухомість.

"За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи-платника податку, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік", – свідчить законодавчий документ.

Зазначену суму необхідно сплатити за житло станом на 2020 рік. Кожному власнику надішлють квитанцію до 1 липня, а з моменту отримання у людини є 60 днів, щоб відправити гроші в податкову службу.

Податок на нерухомість громадянам необхідно платити також за квартиру площею від 60 квадратних метрів і за житловий будинок від 120 "квадратів", а також якщо загальна житлова площа перевищує 180 квадратних метрів. З 1 січня ставка підвищилася разом із зарплатами, так як вона становить 1,5% від "мінімалки", то тепер потрібно платити по 70,8 гривень за кожен квадратний метр понад норму.

У 2021 році українцям доведеться платити ще й більший єдиний соціальний внесок, який за законом становить 22% від мінімальної заробітної плати або 1320 гривень. З 1 січня також підвищилися податки для ФОП: для першої групи - з 210,2 до 227 гривень, а для другої - з 944,6 до 1 200 гривень.

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