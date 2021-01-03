В 2021 году некоторых украинцев заставят платить дополнительный налог на жилье

Как сообщает Politeka.net, статья №266 Налогового кодекса Украины предусматривает доплату в размере 25 тысяч гривен. Такую сумму должны передать в бюджет владельцы квартир площадью от 300 квадратных метров и домов от 500 квадратных метров. Такой взнос делается дополнительно к общему налогу на недвижимость.

"При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год", – гласит законодательный документ.

Указанную сумму необходимо оплатить за жилье по состоянию на 2020 год. Каждому владельцу пришлют квитанцию до 1 июля, а с момента получения у человека есть 60 дней, чтобы отправить деньги в Налоговую службу.

Налог на недвижимость гражданам необходимо платить также за квартиру площадью от 60 квадратных метров и за жилой дом от 120 "квадратов", а также если общая жилплощать превышает 180 квадратных метров. С 1 января ставка повысилась вместе с зарплатами, так как она составляет 1,5% от "минималки", то теперь нужно платить по 70,8 гривен за каждый квадратный метр сверх нормы.

В 2021 году украинцам придется платить еще и больший единый социальный взнос, который по закону составляет 22% от минимальной заработный платы или 1320 гривен. С 1 января также повысились налоги для ФЛП: для первой группы - с 210,2 до 227 гривен, а для второй - с 944,6 до 1 200 гривен.

Напомним про новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

Как сообщала Politeka, платить налоги заставят по-новому, в Раде предупредили украинцев: "Мы будем бороться за..."

Также Politeka писала про компенсацию до 300 тысяч гривен, в Минюсте разъяснили, кто из украинцев получит деньги: "В течение 3 дней..."