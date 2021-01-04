Українцям слід готуватися до чергового посилення карантину

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, вже 8 січня в Україні посилюється карантин, про що раніше попереджали в Кабінеті Міністрів.

В рамках нового локдауну з 8 по 24 січня під забороною:

робота закладів громадського харчування (крім доставки та роботи на винос);

проведення будь-яких масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

робота ТРЦ (крім роботи в них суб'єктів визначених як "дозволені");

робота госпсуб'єктів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення (крім тих, що визначені урядом як "дозволені");

робота непродовольчих ринків (продовольчі працюватимуть з певними обмеженнями);

робота різдвяних ярмарок;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спецзакладів.

Під час локдауну залишаються працювати лише банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі, а також не буде зупинено громадський транспорт.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів вводить жорсткий локдаун, щоб уникнути нової хвилі епідемії.

"Це робиться для того, щоб не допустити нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити в тому числі і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися і протягом свят", - попереджав він раніше.

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