Украинцам следует готовиться к очередному ужесточению карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, уже 8 января в Украине ужесточается карантин, о чем ранее предупреждали в Кабинете министров.

В рамках нового локдауна с 8 по 24 января под запретом:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы на вынос);

проведение любых массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");

работа хозсубъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены правительством как "разрешенные");

работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с определенными ограничениями);

работа рождественских ярмарок;

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и спецзаведений.

Во время локдауна остаются работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели, а также не будет остановлен общественный транспорт.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабинет министров вводит жесткий локдаун, чтобы избежать новой волны эпидемии.

"Это делается для того, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, который может сформироваться и в течение праздников", - предупреждал он ранее.

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