Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжому образі
На фото Емілі позує в топіку і джинсах. Красуня сиділа на траві і спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, а образ завершила невеликим макіяжем, завдяки чому знімок став ще більш ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
На другому кадрі красуня вже позувала в задертому топіку і сірих штанях. Емілі стояла біля металевих труб, а в руках тримала рюкзак. Волосся у дівчини були зібрані назад, а поруч можна побачити невідомої людини. Модель зовсім не бентежило, що у неї відкритий животик, завдяки чому кадр вийшов досить пікантним.
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Фанати поставили на фото кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай вони засипають красуню компліментами:
"Я люблю тебе; просто романтична дівчинка; Емілі, ти трохи схожа на молодого Дейва Гехана)))) ; Красиво; ікона стилю, дуже спокусливо, прям бентежить своїми образами; дійсно, димно жарко; гарячої неї тільки сонце; Любов; це просто чудово, яка ж струнка красуня; Круто, ти така струнка; задала всім спеку цією позою».
Ми писали, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вивалила бюст в купальнику.
Цього разу красуня постала в купальнику, з якого ледь не вистрибувала груди. Модель одягла чорний купальник на зав'язках з відвертим декольте.
Нагадаємо, волога і розпатлана Емілі Ратаковскі в міні-бікіні влаштувала сеанс спокушання
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі в спокусливому міні змусила ковтати слинки на прогулянці
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