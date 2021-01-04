Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показує стильні образи без найменшого збентеження

Дженніфер Лопес вважається однією з ікон стилю серед зірок, адже в 51 рік артистка може похвалитися не тільки бездоганною фігурою, але ще і вельми унікальним смаком по підбору образів. На концертах співачка не боїться експериментів і одягає відкриті боді з блискітками, а в повсякденному житті віддає перевагу «вуличному стилю».

Як видно на знімку, представленому в Instagram на фан-акаунті, під час модних фотосесій для глянців Лопес вибирає образи з ноткою пікантності, щоб фотограф зробив акцент на її фігурі.

На фото струнка співачка і актриса підкорила видом в кофтині з тонкої тканини небесно-блакитного відтінку, засвітивши при цьому бюст, так як позувала вона без білизни. Короткі чорні шорти вдало доповнили досить лаконічний образ, а чорні шкіряні чоботи ботфорти зробили стрункі ноги Лопес ще довшими.

Шанувальники не перестають дивуватися красі Дженніфер:

"Ти безумовно стаєш красивішим і виглядаєш молодше😅 😅; чудово. Мені подобаються твої волосся ось такі; чоботи🖤 просто божевільний стиль; така красива ❤; ти прекрасно виглядаєш😍; Чоботи де я можу купити; любов, любов, любов😍 і знову молодше всіх😍 !!!; фігура моєї мрії😍 😍 🔥❤️; люблю свій стиль на цих фотографіях❤️".

На своїх концертах, як правило, Лопес не приховує достоїнств і вибирає досить відкриті наряди, щоб їй було зручно рухатися.

Дженніфер намагається поєднувати максимум відкритості-короткі сукні, прозорі Комбінезони і сміливий вид на сідниці, а також досить велика кількість блискіток.Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим.

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