Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показывает стильные образы без малейшего смущения

Дженнифер Лопес считается одной из икон стиля среди звезд, ведь в 51 год артистка может похвастаться не только безупречной фигурой, но еще и весьма уникальным вкусом по подбору образов. На концертах певица не боится экспериментов и надевает открытые боди с блестками, а в повседневной жизни предпочитает «уличный стиль».

Как видно на снимке, представленном в Инстаграм на фан-аккаунте, во время модных фотосессий для глянцев Лопес выбирает образы с ноткой пикантности, чтобы фотограф сделал акцент на ее фигуре.

На фото стройная певица и актриса покорила видом в кофточке из тонкой ткани небесно-голубого оттенка, засветив при этом бюст, так как позировала она без белья. Короткие черные шорты удачно дополнили довольно лаконичный образ, а черные кожаные сапоги ботфорты сделали стройные ноги Лопес еще длиннее.

Поклонники не перестают удивляться красоте Дженнифер:

«Ты безусловно становишься красивее и выглядишь моложе 😅😅; Великолепно. Мне нравятся твои волосы вот такие; сапоги🖤 просто безумный стиль; Такая красивая ❤; Ты прекрасно выглядишь😍; Сапоги где я могу купить; Любовь, любовь, любовь😍 И снова моложе всех😍 !!!; фигура моей мечты😍😍🔥❤️; Люблю свой стиль на этих фотографиях ❤️».

На своих концертах, как правило, Лопес не скрывает достоинств и выбирает довольно открытые наряды, чтобы ей было удобно двигаться.

Дженнифер старается сочетать максимум открытости – короткие платья, прозрачные комбинезоны и смелый вид на ягодицы, а также довольно большое количество блесток.Как видно на одном из фото, образ Лопес не может оставить равнодушным.

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