Українці продовжують масово скаржитися на незадовільну роботу Нової пошти

Нова скарга на сервіс компанії з'явився на тематичному порталі Otzyvua.

Зокрема, чоловік розповів, що робив замовлення гри через Нову пошту, але отримав іншу.

"...Запропонували 100 грн предоплати, решта накладений платіж, я дав згоду. Гроші переведені від Білоусова В. В. (м. Харків), відправляв диск на НП №26 м. Харків, Волох Олександр Володимирович. 31.12 диск був у них і відмова, сказали що найшли дешевше. Я зразу зателефонував у службу підтримки НП і повідомив, що є велика можливість шахрайства, просив уточнити. Перетелефонували, сказали, що диск оглядався у присутності працівника і все ок було, ніякої підміни", - розповідає клієнт.

Але пізніше виявилося, що клієнту прийшла зовсім інша гра, тому він припустив, що посилку могли підмінити.

"Тут дві причини: або даний злочин був здійснений самими працівниками нової пошти, або за їхньою участю (тобто хтось десь не додивився). Тому краще не зв'язуватися з накладеним, де є ризик шахрайства, оскільки НП ніяк не намагається захистити своїх відправників!", - продовжив незадоволений чоловік.

Клієнт також зазначив, що звертався на гарячу лінію з претензіями, але Нова пошта відкинула усі звинувачення.

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