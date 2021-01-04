Украинцы продолжают массово жаловаться на неудовлетворительную работу Новой почты

Новая жалоба на сервис компании появился на тематическом портале Otzyvua.

В частности, мужчина рассказал, что делал заказ игры через Новую почту, но получил другую.

"...Предложили 100 грн предоплаты, остальные наложенный платеж, я дал согласие. Деньги переведены от Белоусова В. В. (Г. Харьков), отправлял диск на НП №26 г. Харьков, Волох Александр Владимирович. 31.12 диск был у них и отказ, сказали что нашли дешевле. Я сразу позвонил в службу поддержки НП и сообщил, что есть большая возможность мошенничества, просил уточнить. Перезвонили, сказали, что диск был осмотрен в присутствии работника и все ок было, никакой подмены", - рассказывает клиент.

Но позже оказалось, что клиенту пришла совсем другая игра, поэтому он предположил, что посылку могли подменить.

"Здесь две причины: либо данное преступление было совершено самими работниками Новой почты, либо с их участием (то есть кто-то где-то не досмотрел). Поэтому лучше не связываться с наложенным, где есть риск мошенничества, поскольку НП никак не пытается защитить своих отправителей!",- продолжил недовольный мужчина.

Клиент также отметил, что обращался на горячую линию с претензиями, но Новая почта отвергла все обвинения.

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