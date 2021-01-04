Українським супермаркетам заборонять продаж низки повсякденних речей
Про це повідомили на сайті Американської Торгової палати в Україні.
Згідно з рішенням Кабміну, на час локдауну в супермаркетах заборонять продаж товарів, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння та засобів захисту рослин.
З 8 по 24 січня товари з інших категорій можна буде купити лише з адресною доставкою.
Під заборону потрапляє: побутова хімія та інструменти, Одяг, Преса, лампочки, батарейки, Дитячі товари для навчання.
Дочка онкохворої Заворотнюк на повній швидкості протаранила кіоск і втекла: що відомо про НП
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
51-річна Дженніфер Лопес змила тонни косметики й показала себе справжньою, в Мережі переполох: "Кошмар..."
Морози до -20 і погодні аномалії несуться на Україну, новий прогноз: "Найхолоднішою датою стане..."
У сімейному скандалі Джеджули з вагітною дружиною замішана Каменських: "Нехай звертається в поліцію"
Нагадаємо, в період з 8 по 24 число в країні працюватимуть тільки банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі. Громадський транспорт зупиняти не будуть.
Нагадаємо, Посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву
Як повідомляла Politeka, Робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву
Також Politeka писала, що У Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону