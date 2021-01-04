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Українським супермаркетам заборонять продаж низки повсякденних речей



Про це повідомили на сайті Американської Торгової палати в Україні.

Згідно з рішенням Кабміну, на час локдауну в супермаркетах заборонять продаж товарів, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння та засобів захисту рослин.

З 8 по 24 січня товари з інших категорій можна буде купити лише з адресною доставкою.

Під заборону потрапляє: побутова хімія та інструменти, Одяг, Преса, лампочки, батарейки, Дитячі товари для навчання.



Нагадаємо, в період з 8 по 24 число в країні працюватимуть тільки банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі. Громадський транспорт зупиняти не будуть.

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