Украинским супермаркетам запретят продажу ряда повседневных вещей
Об этом сообщили на сайте Американской торговой палаты в Украине.
Согласно решению Кабмина, на время локдауна в супермаркетах запретят продажу любых товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян и средств защиты растений.
С 8 по 24 января товары из других категорий можно будет купить лишь с адресной доставкой.
Под запрет попадает: бытовая химия и инструменты, одежда, пресса, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.
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Напомним, в период с 8 по 24 число в стране будут работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели. Общественный транспорт останавливать не будут.
Постановление Кабмин утвердил во время внеочередного заседания 9 декабря. Также оно предполагает и продление режима чрезвычайной ситуации и действия ограничений "оранжевой" зоны.
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