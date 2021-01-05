Курс валют в Україні 5 січня змусить людей понервувати, долар і євро заручатися підтримкою НБУ й атакують гривню

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі фахівців.

Наприклад, стодоларова купюра з Бенджаміном Франкліном подорожчає, причому істотно. Гривня втратить 15,64 пункту. До середини минулого дня національна валюта втратила 14,92 позиції, а під кінець дня остаточно розперезалася.

Євро також подорожчає. Згідно з твердженнями фахівців, від гривні "відкусять" 19,93 позиції.

Курс валют в Україні 5 січня буде таким:

100 доларів-2843,1 грн;

100 євро - 3493,89 грн.

Російський "дерев'яний" сьогодні залишиться під водою. Гривня буде утримувати його на рівні 0,37823 копійки.

До цього ми наводили слова міністра фінансів Сергія Марченка про те, що підстав для дефолту поки немає. Більш того, згідно з твердженнями чиновника, Україна зможе відмовитися від макрофінансової допомоги міжнародних партнерів вже у 2023 році.

Але це стане можливо лише в тому випадку, якщо придуманий в Кабміні план буде повністю реалізований. Які саме дії він передбачає, Марченко вирішив не уточнювати.

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