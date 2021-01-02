Курс валют в Украине 2 января сумеет удивить, доллар и евро окажутся «под крылом» Национального банка
Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.
К примеру, стодолларовый Бенджамин Франклин сегодня застынет на месте, хотя в последний рабочий день он немного просел. Речь идет о 2,66 пунктах.
Похожая картина будет наблюдаться и с курсом евро. Он, на удивление, застынет на месте, отказавшись дорожать.
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Курс валют в Украине 2 января будет таким:
100 долларов - 2827,46 грн;
100 евро – 3473,96 грн.
Отыграться украинская гривна решит на российском «деревянном». Его можно будет купить за 37,8 копеек.
До этого мы приводили слова министра финансов Сергея Марченко о том, что оснований для дефолта пока нет. Более того, согласно утверждениям чиновника, Украина сможет отказаться от макрофинансовой помощи международных партнеров уже в 2023 году.
Но это станет возможно лишь в том случае, если придуманный в Кабмине план будет полностью реализован. Какие именно действия он предусматривает, Марченко решил не уточнять.
При этом эксперты рассказывают, что уже в этом году стоимость доллара может подскочить до отметки в 32 гривны.
Напомним, Объявление дефолта: стало известно, что ждет украинцев
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