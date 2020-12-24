"У нас есть стратегия..."

Украинцам рассказали, есть ли на сегодняшний день предпосылки для объявления дефолта

Об этом в интервью рассказал глава Минфина Сергей Марченко, передает Суспільне.

Журналисты поинтересовались у Марченко, возможен ли дефолт из-за отсутствия инвестиций и сотрудничества с МВФ.

Министр успокоил украинцев и заявил, что оснований для объявления дефолта нет.

"Дефолт? Нет, нет... Такое слово не употреблять. Дефолта не будет, потому что дефолт – это политическое решение. Когда говорят, что мы объявим дефолт, это как раз означает, что это политическое решение. На сегодня экономических оснований говорить о дефолте или о каких-то невыполнениях обязательств нет и быть не может. Мы должны и будем выполнять взятые на себя обязательства", – уверенно заявил Сергей Марченко в интервью журналистам.

Более того, как утверждает глава Министерства финансов, уже с 2023 года Украина сможет отказаться от кредитов и прочих заимствований.

"У нас есть стратегия. Самодостаточность Министерства финансов, мы предусмотрели определенные шаги, и если мы их выполним, то в 2023 году [это будет возможно]. Но это не только зависит от Министерства финансов", – резюмировал он в общении с собеседниками.

Ранее мы предупреждали, что курс доллара может взлететь до 32 грн/$, если Украина объявит дефолт.

По словам эксперта Андрея Гойлова, сумму средств, которую планируется потратить ближайший месяц - держать в национальной валюте, а все другие сбережения лучше перевести в валюту.

Вместе с тем, по прогнозу эксперта, если Украина объявит дефолт, то последствия для населения будут не столь критическими, если сравнивать с 2015 годом.

Напомним, Объявление дефолта: стало известно, что ждет украинцев

Как сообщала Politeka, Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами

Также Politeka писала, что В Раде признали угрозу дефолта, будет очень тяжело