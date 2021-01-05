Курс валют в Украине 5 января заставит людей понервничать, доллар и евро заручаться поддержкой НБУ и атакуют гривну

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе специалистов.

К примеру, стодолларовая купюра с Бенджамином Франклином подорожает, причем существенно. Гривна потеряет 15,64 пункта. К средине прошлого дня национальная валюта потеряла 14,92 позиции, а под конец дня окончательно распоясалась.

Евро также подорожает. Согласно утверждениям специалистов, от гривны "откусят" 19,93 позиции.

Курс валют в Украине 5 января будет таким:

100 долларов – 2843,1 грн;

100 евро – 3493,89 грн.

Российский "деревянный" сегодня останется под водой. Гривна будет удерживать его на уровне 0,37823 копейки.

До этого мы приводили слова министра финансов Сергея Марченко о том, что оснований для дефолта пока нет. Более того, согласно утверждениям чиновника, Украина сможет отказаться от макрофинансовой помощи международных партнеров уже в 2023 году.

Но это станет возможно лишь в том случае, если придуманный в Кабмине план будет полностью реализован. Какие именно действия он предусматривает, Марченко решил не уточнять.

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