Курс валют в Украине 5 января заставит людей понервничать, доллар и евро заручаться поддержкой НБУ и атакуют гривну
Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе специалистов.
К примеру, стодолларовая купюра с Бенджамином Франклином подорожает, причем существенно. Гривна потеряет 15,64 пункта. К средине прошлого дня национальная валюта потеряла 14,92 позиции, а под конец дня окончательно распоясалась.
Евро также подорожает. Согласно утверждениям специалистов, от гривны "откусят" 19,93 позиции.
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Курс валют в Украине 5 января будет таким:
100 долларов – 2843,1 грн;
100 евро – 3493,89 грн.
Российский "деревянный" сегодня останется под водой. Гривна будет удерживать его на уровне 0,37823 копейки.
До этого мы приводили слова министра финансов Сергея Марченко о том, что оснований для дефолта пока нет. Более того, согласно утверждениям чиновника, Украина сможет отказаться от макрофинансовой помощи международных партнеров уже в 2023 году.
Но это станет возможно лишь в том случае, если придуманный в Кабмине план будет полностью реализован. Какие именно действия он предусматривает, Марченко решил не уточнять.
Напомним, Объявление дефолта: стало известно, что ждет украинцев
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