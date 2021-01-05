Українці відчують на собі магнітні бурі вже найближчим часом
Про це інформує Лабораторія ФІАН.
Вже завтра, 6 січня, нас чекає швидкоплинна магнітна буря, яку відчують на собі метеозалежні люди.
За прогнозами вчених, буря буде активною з 06:00 ранку.
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Ще одна магнітна буря буде досить затяжною і почнеться 17 січня, а українцям доведеться терпіти аж до 20 числа включно.
Таким чином, як стверджують фахівці, в січні 2021 року буде 5 тривожних днів для метеозалежної частини населення, тому людям варто запам'ятати ці небезпечні дати і вжити деяких заходів.
Сам по собі удар з космосу, як прогнозують в лабораторії, буде середньої потужності, а щоб згладити його негативний вплив, українцям рекомендують якомога більше часу проводити на свіжому повітрі і на деякий час краще забути про шкідливі звички.
У дні підвищеної активності на сонці краще відмовитися від куріння, алкоголю і їжі з фастфуду, і на деякий період дотримуватися дієти. Самі магнітні бурі можуть спричинити за собою головні болі і запаморочення, тахікардію і скачки тиску, спровокують проблеми з судинами і суглобами.
Медики попереджають, що в період магнітних бур люди також будуть скаржитися на апатію, безсоння і загострення хронічних захворювань, тому краще завжди з собою носити ліки першої необхідності.
Важливо пити достатньо рідини, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, і як можна частіше провітрювати приміщення.
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