Українці відчують на собі магнітні бурі вже найближчим часом

Про це інформує Лабораторія ФІАН.

Вже завтра, 6 січня, нас чекає швидкоплинна магнітна буря, яку відчують на собі метеозалежні люди.

За прогнозами вчених, буря буде активною з 06:00 ранку.

Ще одна магнітна буря буде досить затяжною і почнеться 17 січня, а українцям доведеться терпіти аж до 20 числа включно.

Таким чином, як стверджують фахівці, в січні 2021 року буде 5 тривожних днів для метеозалежної частини населення, тому людям варто запам'ятати ці небезпечні дати і вжити деяких заходів.

Сам по собі удар з космосу, як прогнозують в лабораторії, буде середньої потужності, а щоб згладити його негативний вплив, українцям рекомендують якомога більше часу проводити на свіжому повітрі і на деякий час краще забути про шкідливі звички.

У дні підвищеної активності на сонці краще відмовитися від куріння, алкоголю і їжі з фастфуду, і на деякий період дотримуватися дієти. Самі магнітні бурі можуть спричинити за собою головні болі і запаморочення, тахікардію і скачки тиску, спровокують проблеми з судинами і суглобами.

Медики попереджають, що в період магнітних бур люди також будуть скаржитися на апатію, безсоння і загострення хронічних захворювань, тому краще завжди з собою носити ліки першої необхідності.

Важливо пити достатньо рідини, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, і як можна частіше провітрювати приміщення.

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