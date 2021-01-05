Ці стрічки не дають спокою

Модель і блогер Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, розпалила пікантним образом

Як передає Politeka.net, 23-річна знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в запаморочливому вбранні та зухвалій позі.

Невістка Пугачової спокусила апетитною фігуркою, розкріпачившись біля новорічної ялинки. Олена позувала в незвичайному топі, схожому на шовкові стрічки, якими перетягнула пишний бюст. Також на ній були шкіряні чорні штани та піджак, який та вирішила кокетливо приспустила, щоб нічого не відволікало глядачів від милування її шикарним декольте.

Блондинка пустотливо поставила одну ручку на стегно, а іншою пограла з хвостиком, стрельнувши оченятами в сторону.

"Просто хочу запам'ятати себе такою 😂 🤞 всіх з наступаючим!🤗 ", - підписала соковите фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Ваааау😻"

"Йо-мойо 😍 🔥 "

"Дуже красива, а звучить сумно) в такому віці легко себе зберегти"

"Фото клас!"

"Найкрасивіша дівчина на планеті"

"Боже яка красива"

Раніше ми розповідали, що подібним образом схвилювала публіку 49-річна дочка Пугачової Крістіна Орбакайте. Струнка артистка позувала біля ялинки без штанів.

Христина була в довгому білому реглані з новорічним принтом і туфельках на шпильці - і все, ні натяку на штани або спідницю.

Наряд викликав подив у користувачів.

"👍мабуть Дідові Морозу доведеться подарувати вам, Христиночка, спідницю або брючки!!!😂 "; "Ялинку наряджати в такому вигляді?😂 "; "Стройняжка❤️"; "для повного приколу😂 треба було руки підняти😂", - ділилися своєю думкою фанати.

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