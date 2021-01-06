Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в новому сміливому образі
На фото красуня позувала в обтягуючій білизні. Кім ледве вмістила пишний бюст в ліф, який притискав максимально фамільну коштовність. Волосся у дівчини були зібрані в хвіст, а сама дівчина розташувалася на підлозі в гардеробній. Модель знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом. Фото вийшло цікавим і навіть спокусливим, адже красуня зовсім не соромилася своїх форм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже півтора мільйона лайків і написали коментарі:
"Одержима і потрібно це", "Не ходи по кущах", "Люблю тебе", "отримує, коли падає"," Мило і красиво", " чудова Кім! Шкода, що вони розпродаються занадто швидко!", "Давай товстий Нікі !!!", "Моя дитинко", "Максимальна спокуса", " Не можу дочекатися!", "Мабуть, прекрасно", мені потрібно щось велике і довге","Ви сама чарівна".
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Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян влаштувала жаркий відпочинок на пляжі.
На пляж модель з'являється виключно в розкутих образах, які можуть підкреслити її витончену фігуру. Як видно на фото, Кім як і раніше віддає перевагу простим купальникам без принтів. І навіть у звичайному бікіні під час прогулянки на узбережжі здатна вразити фігурою.
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