Известная модель Ким Кардашьян показала себя в новом смелом образе

На фото красотка позировала в обтягивающем белье. Ким еле вместила пышный бюст в лиф, который прижимал максимально фамильную драгоценность. Волосы у девушки были собраны в хвост, а сама девушка расположилась на полу в гардеробной. Модель снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом. Фото получилось интересным и даже соблазнительным, ведь красотка совсем не стеснялась своих форм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти полтора миллиона лайков и написали комментарии:

"Одержима и нужно это", "Не ходи по кустам", "Люблю тебя", "получает, когда падает", "Мило и красиво", "Великолепная Ким! Жаль, что они распродаются слишком быстро!", "Давай толстый Ники !!!", "Моя детка", "Максимальный соблазн", "Не могу дождаться!", "Пожалуй, прекрасно", Мне нужно что-то большое и длинное", "Вы самая неотразимая".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян устроила жаркий отдых на пляже.

На пляж модель появляется исключительно в раскованных образах, которые могут подчеркнуть ее изящную фигуру. Как видно на фото, Ким по-прежнему предпочитает простые купальники без принтов. И даже в обычном бикини во время прогулки на побережье способна сразить фигурой.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом

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