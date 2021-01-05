Про смерть американської актриси Тані Робертс повідомили 4 січня, яке ж було здивування, коли вона виявилася живою

Виявилося, що артистка, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Вид на вбивство", знаходиться в лікарні у важкому стані, пише The Variety.

Як повідомляється, 24 грудня Робертс зомліла на вулиці, вигулюючи своїх собак, отримала серйозну травму і була доставлена в клініку Cedars-Sinai в Лос-Анжелесі.

Американські ЗМІ відмічають, що причиною помилкового повідомлення стала заява партнера Тані Робертс Ленса О'Брайана, попередженого лікарями, що вона швидко слабшає після отриманої травми і може померти. Але чоловік явно щось наплутав.

Він був поруч з нею в лікарняній палаті, коли актриса простягнула до нього руки, але закрила очі і затихла. Ленс був так вражений подією, що, за його словами, вирішив, що вона померла.

Ленс вийшов з палати і повідомив про смерть своєї цивільної дружини офіційному представнику актриси Майку Пінгелу. Як заявив Пінгел, Ленс сказав йому:"вона померла у мене на руках".

За словами Пінгела, він так і не зрозумів, чому Ленс вирішив, що Таня Робертс померла, коли вона могла просто заснути або втратити свідомість. Проте Пінгел випустив прес-реліз про смерть актрисі.

У понеділок лікарі зв'язалися з Ленсом О'Брайаном і повідомили про те, що Таня Робертс жива.

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